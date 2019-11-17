Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок

Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

16 ноября она на своей странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовала ролик, на котором ее сын ведет автомобиль на скорости 130 километров в час. По словам Алтынбаевой, это происходит уже не в первый раз. Ранее она уже получала штраф в размере 5,3 тыс. рублей за езду с младенцем на руках.

«Он у меня уже с четырёх лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — сказала она.

В мае в Обнинске неизвестный водитель сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Вместо того, чтобы госпитализировать ребенка и оказать ему помощь, водитель катал его по городу, после чего высадил возле школы.

Источник: Газета Известия