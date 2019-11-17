Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок

17 ноября 2019     18
Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок

Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

16 ноября она на своей странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовала ролик, на котором ее сын ведет автомобиль на скорости 130 километров в час. По словам Алтынбаевой, это происходит уже не в первый раз. Ранее она уже получала штраф в размере 5,3 тыс. рублей за езду с младенцем на руках.

«Он у меня уже с четырёх лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — сказала она.

В мае в Обнинске неизвестный водитель сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Вместо того, чтобы госпитализировать ребенка и оказать ему помощь, водитель катал его по городу, после чего высадил возле школы.

Источник: Газета Известия

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