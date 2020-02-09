Посадка едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии попала на видео

9 февраля 2020     8
Посадка едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии попала на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео посадки на российскую авиабазу в Сирии Хмеймим иракского пассажирского самолета Airbus A320-211.

По данным российского ведомства, лайнер совершил вынужденную посадку на авиабазе Хмеймим. Его удалось вывести из зоны зенитного огня благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и автоматизированной системе управления воздушным движением.

Отмечается, что сигнал «Опасность» был передан в 2:14 мск диспетчерской службой аэропорта экипажу при приближении лайнера к Дамаску. Через минуту самолет изменил маршрут своего следования из-за невозможности посадки в международном сирийском аэропорту. После этого военному командованию Вооруженных сил РФ на авиабазе Хмеймим был направлен запрос на разрешение экстренной посадки на территории авиабазы.

Ранее сообщалось, что лайнер со 172 пассажирами летел из Тегерана. Однако, по информации портала, самолет на самом деле следовал иракского Ан-Наджафа. Он принадлежит авиакомпании Cham Wing Airlines, его номер рейса — 6Q514.

7 февраля Минобороны России заявило, что израильские истребители F-16 нанесли удары ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска после двух часов ночи, когда на посадку в сирийской столице заходил лайнер Airbus-320. В ведомстве заявили, что Израиль уже не впервые использует гражданские самолеты для прикрытия от ответных ударов сирийского ПВО.

Источник: Лента.Ру

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