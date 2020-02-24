Посвященный Брайанту свитер Овечкина продали за девять тысяч долларов

Свитер нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, посвященный погибшему пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту, был продан на аукционе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный сервис handbid.com.

Свитер ушел с молотка за 9150 долларов. После гибели баскетболиста Овечкин надел на разминку перед одним из матчей регулярного чемпионата НХЛ свитер с 24-м номером, под которым Брайант играл за «Лос-Анджелес Лейкерс». Российский хоккеист оставил на свитере автограф, после чего тот был выставлен на аукцион. Средства с продажи будут направлены в фонд помощи семье Брайанта.

На аукционе также были проданы клюшка за 2550 долларов и краги за 2100 долларов с автографами Овечкина.

Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире.

Очевидец рассказал, что перед падением судно летело очень низко и издавало «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман. По одной из версий, пилот вертолета Ара Зобаян при падении мог увести падающее транспортное средство от находящегося поблизости города.

Источник: Лента.Ру