Посвященный Брайанту свитер Овечкина продали за девять тысяч долларов

24 февраля 2020     21
Посвященный Брайанту свитер Овечкина продали за девять тысяч долларов

Свитер нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, посвященный погибшему пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту, был продан на аукционе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный сервис handbid.com.

Свитер ушел с молотка за 9150 долларов. После гибели баскетболиста Овечкин надел на разминку перед одним из матчей регулярного чемпионата НХЛ свитер с 24-м номером, под которым Брайант играл за «Лос-Анджелес Лейкерс». Российский хоккеист оставил на свитере автограф, после чего тот был выставлен на аукцион. Средства с продажи будут направлены в фонд помощи семье Брайанта.

На аукционе также были проданы клюшка за 2550 долларов и краги за 2100 долларов с автографами Овечкина.

Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире.

Очевидец рассказал, что перед падением судно летело очень низко и издавало «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман. По одной из версий, пилот вертолета Ара Зобаян при падении мог увести падающее транспортное средство от находящегося поблизости города.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Родригес попросил реванша от Харитонова
Родригес попросил реванша от Харитонова

Проигравший в бою за титул чемпиона мира по версии WTKF бразильский боец Ферандо Родригес выразил желание провести матч-реванш с россиянином …


Посвященный Брайанту свитер Овечкина продали за девять тысяч долларов
Посвященный Брайанту свитер Овечкина продали за девять тысяч долларов

Свитер нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, посвященный погибшему пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту, был продан на аукционе. Об этом сообщает …


Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек
Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Южной Корее превысило 700 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap. Всего в стране зафиксировано 763 …


Россиян предостерегли от переедания блинов на Масленицу
Россиян предостерегли от переедания блинов на Масленицу

Переедание блинов, приготовленных с большим количествам масла, вредно для организма, предостерег россиян член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских …


Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США стартуют 24 февраля
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США стартуют 24 февраля

04:34 В королевском суде Вулича на востоке Лондона 24 февраля начнутся слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты