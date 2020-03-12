Посевные работы раньше срока начнутся в Удмуртии

Посевные работы в Удмуртии могут начаться раньше привычного срока. Техника выйдет на поля в 10-ых числах апреля.

Работы начнутся раньше обычного из-за теплой весны в южных районах. Хозяйства уже закупают удобрения, а также готовят семена. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольги Абрамовой, в ряде хозяйств некондиционность семян по всхожести достигает 20%. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Для проведения посевной кампании аграриям потребуется около 8 тыс. т дизельного топлива. По словам Абрамовой, проблем с горюче-смазочными материалами в хозяйствах не будет.

Ранее сообщалось, что с 2020 года аграрии в Удмуртии могут страховать свои посевы. Нововведения связаны с убытками из-за гибели урожая прошлым летом. Заявленная предприятиями на конец 2019 года площадь составляет 12 тыс. га.

Источник: Газета Известия