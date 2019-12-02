Посетители узнали о долгом пути официантки на работу и подарили ей машину

Посетители кафе в американском городе Галвестон, штат Техас, подарили автомобиль официантке, которая тратила по пять часов на дорогу до работы и обратно. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Адрианна Эдвардс (Adrianna Edwards) проходила пешком почти по 22,5 километра, чтобы добраться до работы, и вечером проделывала тот же путь. Каждый день она тратила на дорогу пять часов. Эдвардс копила деньги, чтобы купить машину, но, помимо этого, ей надо было оплачивать счета, питаться и обеспечивать себя.

Утром во вторник, 26 ноября, она обслуживала за завтраком мужчину и женщину. Пара случайно узнала о долгом пути Эдвардс до работы. Посетители закончили свой завтрак и ушли, но через несколько часов вернулись с сюрпризом для девушки.

Они подарили ей Nissan Sentra 2011 года, который купили в автомагазине. Эдвардс сначала подумала, что это розыгрыш, но гости заведения были настроены серьезно. Теперь путь до работы занимает у нее полчаса.

Благодаря щедрости посетителей, Эдвардс сможет раньше начать учебу в колледже. Официантка призналась, что до сих пор не верит в произошедшее и каждые два часа выглядывает из окна, чтобы убедиться, что автомобиль все еще там.

Щедрая пара пожелала остаться анонимной и не захотела ничего брать взамен. Вместо этого они попросили Эдвардс сделать доброе дело для кого-то еще. Девушка с радостью согласилась. «Надеюсь, что однажды я обрету достаточную финансовую стабильность и тоже смогу кому-нибудь помочь», — сказала она.

Ранее сообщалось, что американский студент прошел 32 километра в страхе опоздать в первый день на работу. Когда о поступке молодого человека узнал глава компании, он приехал повидаться с ним и подарил ему ключи от автомобиля Ford Escape 2014 года.

Источник: Лента.Ру