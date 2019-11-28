Посла США при ЕС Сандланда обвинили в домогательствах

28 ноября 2019     17
Посла США при ЕС Сандланда обвинили в домогательствах

Три женщины обвинили посла США при ЕС Гордона Сандланда в сексуальных домогательствах, пишет 28 ноября The Hill.

По данным издания, обвинения выдвинули Николь Фогель, Джана Солис и Натали Септ.

Как рассказала Фогель, в 2003 году Сондланд пригласил ее на обед, а позже в отель, где попытался поцеловать. Кроме того, при второй встрече посол якобы положил ей руку на бедро.

Солис рассказала, что в 2008 году в ходе рабочей встречи с Санландом он шлепнул ее со словами «с нетерпением жду работы с Вами», а в следующий раз предстал перед ней уже по пояс голым.

Третья пострадавшая от домогательств женщина сообщила, что американский дипломат также пытался ее поцеловать.

Все три женщины отметили, что после получения отказов Сондланд якобы чинил им препятствия в профессиональном смысле. Все эпизоды, поданным СМИ, имели место еще до назначения его послом.

Сам дипломат категорически отрицает обвинения и считает, что они связаны с его показаниями по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: Газета Известия

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