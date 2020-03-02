После гибели россиянина и его дочери на Масленице возбудили дело

2 марта 2020     47
После гибели россиянина и его дочери на Масленице возбудили дело

Уголовное дело возбуждено после гибели россиянина и его трехлетней дочери на Масленице в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительным данным, на праздновании Масленицы проходило мероприятие с участием внедорожников. Во время буксировки одного из автомобилей с помощью троса у него оторвало самодельно установленное зацепное устройство и задело проходивших мимо мужчину и его дочь. Пострадавшие скончались на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, сейчас допрашиваются организаторы мероприятия и очевидцы.

О смерти россиянина и его дочери стало известно ранее, 1 марта. Изначально сообщалось, что в ходе одного из конкурсов, где участники перетягивали машины на бревнах, оборвался трос.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Премьер Украины и глава офиса Зеленского тайно обсудили Коломойского
Премьер Украины и глава офиса Зеленского тайно обсудили Коломойского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава офиса президента страны Андрей Ермак тайно встретились в ресторане и обсудили украинского бизнесмена Игоря …


Женщина убила мужа во время романтической поездки на лодке
Женщина убила мужа во время романтической поездки на лодке

В американском штате Айдахо 66-летнюю женщину заподозрили в том, что она убила мужа во время романтической поездки. Об этом сообщает …


Двух журналистов избили за освещение ситуации с беженцами в Греции
Двух журналистов избили за освещение ситуации с беженцами в Греции

На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ во время того, как они занимались освещением ситуации с беженцами из …


Нетаньяху пошутил о фильме «День сурка» из-за частых выборов в Израиле
Нетаньяху пошутил о фильме «День сурка» из-за частых выборов в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пошутил, что чувствует себя героем фильма «День сурка» из-за частоты проведения выборов в стране. Об этом …


«Реал» остановил «Барселону» и вернул лидерство в чемпионате Испании
«Реал» остановил «Барселону» и вернул лидерство в чемпионате Испании

«Реал» обыграл на своем поле «Барселону» в центральном матче 26-го тура испанского первенства 2:0. Отличились Винисиус Жуниор и Мариано Диас. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты