После гибели россиянина и его дочери на Масленице возбудили дело

Уголовное дело возбуждено после гибели россиянина и его трехлетней дочери на Масленице в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительным данным, на праздновании Масленицы проходило мероприятие с участием внедорожников. Во время буксировки одного из автомобилей с помощью троса у него оторвало самодельно установленное зацепное устройство и задело проходивших мимо мужчину и его дочь. Пострадавшие скончались на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, сейчас допрашиваются организаторы мероприятия и очевидцы.

О смерти россиянина и его дочери стало известно ранее, 1 марта. Изначально сообщалось, что в ходе одного из конкурсов, где участники перетягивали машины на бревнах, оборвался трос.

Источник: Лента.Ру