После двух лет в СИЗО бывший замглавы ФСИН проникся истинными нуждами арестантов

Гагаринский суд Москвы приговорил к семи годам заключения бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова за махинации при закупке обуви для сотрудников колоний, передает РИА Новости.

Он признан виновным в особо крупном мошенничестве. Коршунов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Второй фигурант дела — бывший руководитель ведомственного предприятия «Производственно-промышленный дом» Виталий Морусов осужден на пять лет со штрафом в 500 тысяч рублей.

Прокурор просил для Коршунова девять лет колонии. По данным следствия, предприниматель Смбат Арутюнян в 2015 году сговорился с замглавы ФСИНа о хищении средств, выделенных на закупку обуви для сотрудников ведомства. В документации было указано, что производством займется «Производственно-промышленный дом», а на деле ботинки шили заключенные из дешевых материалов. Следствие оценило ущерб в 263 миллиона рублей.

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00:01 — 16 сентября 2017

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Коршунов своей вины не признает. «У нас в руководстве ФСИН нет ни одного генерала, который бы сидел, к счастью. Мы не знаем то, что надо в принципе делать, к великому сожалению, для того чтоб это сделать, надо отсидеть, особенно в “Лефортово”», — заявил он перед приговором. По его словам, он провел в СИЗО 22 месяца, условия были нормальными.

Коршунова арестовали осенью 2017 года и обвинили в растрате 160 миллионов рублей. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

Позже Коршунову вменили махинации с обувью.

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Источник: Лента.Ру