Послу России в Турции пригрозили «возвести небоскребы из черепов ваших военных»

16 февраля 2020     15
Послу России в Турции пригрозили «возвести небоскребы из черепов ваших военных»

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу «Звезда», что снова получил в свой адрес оскорбления и угрозы.

«Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: “Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных” и “Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови” и так далее», — сообщил дипломат.

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00:01 — 13 февраля

Битва тиранов

Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?

По словам Ерхова, такие сообщения невозможно не воспринимать всерьез, однако он меньше всего волнуется за свою безопасность, так как его хорошо охраняют. В то же время посол подчеркнул важность важность пресечения разжигания ненависти между народами России и Турции. «Такая атмосфера может привести к тому, что под угрозой окажется все здание турецко-российских отношений», — добавил он.

Об угрозах в свой адрес Ерхов впервые сообщил 13 февраля, уточнив, что это произошло из-за событий в Сирии, где в последние недели сирийская армия, поддерживаемая Россией, ведет активное наступление на позиции протурецких боевиков. В дипмиссии позднее рассказали об усилении охраны российского посольства в Анкаре.

В декабре 2016 года в турецкой столице был застрелен тогдашний российский посол в Анкаре Андрей Карлов. Дипломата убил бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. В то время сирийская армия при поддержке российской авиации вела наступление на позиции повстанцев в провинции Алеппо.

Источник: Лента.Ру

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