Посольство России выясняет обстоятельства убийства сноубордиста Кольцова в США

Российское посольство в США выясняет обстоятельства убийства сноубордиста Дмитрия Кольцова в Лос-Анджелесе. Об этом дипломаты сообщили в Twitter.

«Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства, направили запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Кольцова», – говорится в заявлении дипведомства.

14 июня стало известно, что 31-летний россиянин стал случайной жертвой злоумышленника, который открыл стрельбу по другому человеку. Инцидент произошел 10 июня. Подозреваемого Ретта МакКензи, который после убийства Кольцова в другом районе Лос-Анджелеса застрелил еще и полицейского, уже задержали.

Ему предъявлены обвинения в убийстве и ограблении. Американца ждет смертная казнь или пожизненный срок.

Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду. Ранее он входил в состав сборных России и Москвы, в 2010 году стал бронзовым призером чемпионата России в биг-эйре, через год завоевал кубок России по сноуборду в хафпайпе.

Кроме того, Кольцов был серебряным призером Открытого чемпионата Швейцарии по сноуборду.

Источник: Газета Известия