Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.

Дипломаты назвали обвинения в адрес России бездоказательными. «Вызывает сожаление, что когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов. Главное для них — запустить сенсацию», — добавили в посольстве.

Там отметили, что в США и на Западе в целом предпочитают преподносить спекуляции, поддержанные достаточным числом союзников и партнеров, как истину в последней инстанции.

В заявлении также говорится, что Россия готова к диалогу по всем актуальным международным вопросам, в том числе по обеспечению информационной безопасности. «К сожалению, коллеги на предметные дискуссии не идут, подменяя профессиональную дипломатию “мегафонной”», — заключило посольство.

Источник: Лента.Ру