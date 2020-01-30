Посольство России отреагировало на новые санкции США

Новые санкции Соединенных Штатов по Крыму не смогут изменить политики России, а также наносят ущерб только собственным интересам Вашингтона и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества. Об этом говорится в заявлении посольства России в США.

«В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией», — цитирует «РИА Новости» заявление дипведомства.

Кроме того, посольство отметило, что Вашингтон не может смириться с успехами Москвы по всестороннему развитию Крыма, в том числе реализации масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом.

29 января сообщалось, что Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал документ. По данным американского минфина, санкции вступили в силу с этого момента. Названия корпораций, которые попали под санкции, пока не уточнялись, в течение 60 дней госсекретарь и глава минфина Соединенных Штатов должны представить свои предложения по этому вопросу.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Источник: Газета Известия