Посольство РФ указало на законность неоплаты въезда в центр Лондона

Посольство России в Великобритании сочло налогом плату за въезд в центр Лондона, и напомнило, что дипмиссии освобождены от уплаты налогов. Об этом говорится в комментарии дипломатического ведомства, сообщает в среду, 26 февраля, «РИА Новости».

По данным дипломатов, ряд изъятий для выполнения функций дипмиссии предусмотрен Венской конвенцией. «Среди них — освобождение от уплаты установленных в стране пребывания «налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных», — указали в российском посольстве.

По своей природе сбор за въезд в центр Лондона является именно налогом, отметили дипломаты. Эта позиция стала единой для аккредитованных в Лондоне посольств, сказано в комментарии. В списке «задолжавших» свыше 100 тысяч фунтов стерлингов числятся 90 миссий, а лидирует в нем американское посольство, напомнили в российском ведомстве.

Ранее власти Великобритании сообщило, что посольство РФ находится в числе наиболее крупных неплательщиков сбора за въезд в центр Лондона.

При въезде в центр британской столицы 7:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней, автовладельцы обязаны платить £10,5–14 (900–1200 рублей). Штраф за неуплату этого сбора составляет £130 (11,1 тыс. рублей). Власти Лондона не считают данный сбор налоговым.

Источник: Газета Известия