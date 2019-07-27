Посол Евросоюза рассказал об «ужасном имидже» Украины

Посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что у Украины сложился ужасный имидж. Об этом 26 июля он заявил в интервью изданию «Европейская правда».
При этом дипломат посоветовал не ассоциировать Украину только с негативными вещами вроде коррупции. По его словам, страна намного привлекательнее, чем тот имидж, который у нее есть.
Помимо этого Мингарелли перечислил те направления, которые должны стать главными для новой украинской власти: земельная реформа, продолжение децентрализации, рынок энергетики и реформа правоохранительных органов.
22 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину нарывом для Европы.
Источник: Газета Известия