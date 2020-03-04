Посол Италии в России рассказал о коронавирусе и визах

Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччано в беседе с «Известиями» поделился своим мнением о последствиях распространения коронавируса, о его влиянии на экономику республики и о долгосрочных визах для россиян.

Дипломат рассказал о том, что с момента первых случаев заражения, зафиксированных 21 января, правительство страны предприняло своевременные меры для борьбы со сложившейся ситуацией. Он отметил, что благодаря прозрачной политике Италии, более 21 тыс. человек смогли сдать анализы. Из прошедших тест лишь незначительное меньшинство имеет положительный статус, несмотря на панику и озабоченность о распространении эпидемии, тиражируемую СМИ.

Посол указал, что немногочисленные очаги заболевания зафиксированы в регионах Венето, Эмилия и Ломбардия, а сдерживающие меры касаются лишь 0,1% итальянских городов, площадь которых составляет 0,05% территории республики.

Отвечая на вопрос об ущербе для экономики, Терраччано подчеркнул, что отношения России и Италии могут понести колоссальные убытки в многочисленных отраслях торговли, развития и туризма. При этом посол пояснил, что для тех россиян, которые решились поехать в республику, будет предоставлена возможность безвозмездного переоформления выданных виз, действительных в период весны, на годовые. Для этого стоит обратиться в визовый центр с документами, подтверждающими перенос поездки.

Говоря о торгово-экономических связях между странами, Терраччано заявил, что они показали свою устойчивость за последние годы, а коронавирус не сможет повлиять на благоприятный период, в котором находятся российско-итальянские отношения.

Посол посоветовал для граждан, желающих посетить Итальянскую Республику, проверять сведения о положении регионов и о развитии чрезвычайных ситуаций на портале департамента гражданской защиты.

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«Новости о коронавирусе не отражают реальность»

Источник: Газета Известия