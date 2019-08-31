Посол Китая обвинил США во вмешательстве в отношения КНР и Украины

31 августа 2019     13
Посол Китая обвинил США во вмешательстве в отношения КНР и Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться в дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.

По его словам, «Китай никогда не выражался безответственно касательно внутренней и внешней политики Украины, никогда не требовал, чтобы Украина выбрала между Китаем и США».

«И США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же как и требовать от Украины выбирать между Китаем и США», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

На брифинге в Киеве китайский посол также отметил, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита на Украину проявлял интерес к вопросу китайско-украинского сотрудничества в области военных технологий.

Болтон по итогам своего визита заявил о стремлении США не допустить, чтобы Украина стала «жертвой экономической эксплуатации Китая», передает RT.

Издание The Wall Street Journal сообщало о планах США помешать сделке по продаже украинского предприятия «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation. Позднее в «Мотор Сич» заявили о покупке более чем 50% акций завода китайскими Skyrizon и Xinwei Group.

В 2018 году американские эксперты призывали власти США оказать давление на Украину, которая поставляет в Китай двигатели собственного производства. Бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт заявил, что поставки помогают Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей и наносят удар в спину американскому флоту.

Контракт на поставку 250 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10 на сумму $380 млн украинская компания «Мотор Сич» заключила с КНР еще в 2016 году. В том же году было отправлено 20 двигателей.

Источник: Газета Известия

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