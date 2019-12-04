Посол России в ФРГ заявил об отсутствии доказательств причастности Москвы к убийству в Берлине

4 декабря 2019     21
Посол России в ФРГ заявил об отсутствии доказательств причастности Москвы к убийству в Берлине

Доказательств причастности российских государственных структур к убийству в Берлине уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили не было и нет. Об этом говорится в заявлении посла в Германии Сергея Нечаева, опубликованном на сайте российской дипмиссии в среду, 4 декабря.

«Речь идет о немотивированной политизации преступления, расследование которого далеко не завершено, а также о явной попытке предвосхитить результаты этого расследования», — сказал Нечаев.

Он выразил разочарование подходом германской стороны к этому вопросу и отметил, что данный шаг расценивается как безосновательный и недружественный. Нечаев добавил, что действия Германии отразятся на отношениях с Россией «самым негативным образом» и не останутся без реакции.

Ранее 4 декабря стало известно, что МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. Кроме того, по данным СМИ, Берлин высылает двух сотрудников российских спецслужб, российский посол в ФРГ Сергей Нечаев вызван в МИД.

В тот же день зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия зеркально ответит на высылку дипломатов, а официальный представитель МИД РФ Мария Зарахова отказалась комментировать сообщения о возможном введении санкций.

23 августа стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Полиция предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следующий день прокуратура столицы ФРГ сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина.

Позже издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина сообщало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него уже было совершено покушение, после чего он бежал на Украину. В ряде немецких СМИ появились предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

О том, что власти ФРГ могут ввести ограничительные меры против России, если найдут доказательства связи убийства грузина с Россией, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на материал газеты The Wall Street Journal 4 декабря. В нем со ссылкой на источники в правоохранительных органах говорится, что немецкие следователи уверены, что установили личность подозреваемого, который может быть связан с Москвой.

Источник: Газета Известия

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