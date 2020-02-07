Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке. Об этом он заявил в пятницу, 7 февраля, «РИА Новости».

По словам дипломата, в разгар туристического сезона на турецких курортах температура может превышать 40 градусов жары, что может усугубить ранее диагностированные заболевания.

«Конечно, не следует злоупотреблять столь распространенной в турецких отелях системой «все включено», — также отметил Ерхов.

Он призвал россиян быть осторожнее на дорогах, поскольку турецкие водители не всегда пропускают пешеходов, а также внимательнее следить за детьми, не полагаясь на аниматоров.

Кроме того, посол порекомендовал туристам из РФ не ограничиваться стандартной страховкой, чтобы в случае чрезвычайной ситуации обеспечить себя необходимым медицинским уходом.

14 января Ассоциация туроператоров (АТОР) предсказала длинные очереди при заселении в отели и гостиницы Турции. Это связано с ужесточением контроля за соблюдением закона о персональных данных.

Источник: Газета Известия