Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке. Об этом он заявил в пятницу, 7 февраля, «РИА Новости».
По словам дипломата, в разгар туристического сезона на турецких курортах температура может превышать 40 градусов жары, что может усугубить ранее диагностированные заболевания.
«Конечно, не следует злоупотреблять столь распространенной в турецких отелях системой «все включено», — также отметил Ерхов.
Он призвал россиян быть осторожнее на дорогах, поскольку турецкие водители не всегда пропускают пешеходов, а также внимательнее следить за детьми, не полагаясь на аниматоров.
Кроме того, посол порекомендовал туристам из РФ не ограничиваться стандартной страховкой, чтобы в случае чрезвычайной ситуации обеспечить себя необходимым медицинским уходом.
14 января Ассоциация туроператоров (АТОР) предсказала длинные очереди при заселении в отели и гостиницы Турции. Это связано с ужесточением контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Источник: Газета Известия