Посол США в РФ рассказал о своей «хоккейной» дипломатии

Новый посол США в России Джон Салливан назвал хоккей «чем-то общим» между РФ и Соединенными Штатами. По его словам, этот вид спорта поможет «разбить лед» между двумя странами. Понятие обещанной им «хоккейной» дипломатии он объяснил журналистам после хоккейного матча «Спартак»–«Динамо» 1 февраля.

«Мне очень интересно разговаривать об этом, но для меня это также и полезная возможность «разбить лед», чтобы начать разговор об общих интересах и ценностях россиян и американцев», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, на эту тему с россиянами он может поговорить, например, о суперсерии СССР–Канада 1972 года или Кубке Канады 1987 года.

Салливан признался, что много лет был большим поклонником советского и российского хоккея, а капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина назвал своим любимым игроком и лучшим хоккеистом в мире. Также он заявил, что Овечкина «трудно не любить», и выразил надежду, что когда-нибудь встретится с ним лично.

«Я бы играл в российскую игру в качестве гостя и, будучи дипломатом, сидел бы на той скамейке, куда бы меня пригласили хозяева», — добавил посол.

1 февраля Салливан посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Динамо». Вместе с олимпийскими чемпионами в составе сборной СССР Александром Якушевым и Вячеславом Фетисовым он произвел символическое вбрасывание шайбы.

Салливан прибыл в Москву 16 января, к присяге госсекретарь США Майк Помпео привел его 23 декабря. На данном посту он сменил Джона Хантсмана, который завершил работу 3 октября. Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отзывалась о Хантсмане как о профессионале, который, к сожалению, не смог реализовать потенциал отношений между двумя странами.

В конце декабря Салливан и посол России в США Анатолий Антонов обсудили перспективы развития отношений двух стран. Американский дипломат выражал надежду на укрепление сотрудничества. Джон Салливан будет не только руководить посольством США в Москве, но и консульствами в Екатеринбурге и Владивостоке.

Источник: Газета Известия