Поставки американской нефти в Белоруссию назвали бесмысленными

Поставки нефти из США окажутся экономически невыгодными для Белоруссии, заявил Ura.ru старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков.

По его словам, Белоруссии нужна не любая нефть, а таких сортов, которые подойдут для загрузки в нефтеперерабатывающие заводы. Нефть такого вида поставляет Россия без таможенной пошлины, а американская сторона предлагает ее по рыночной цене, что является бессмысленным для Минска.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего первого визита в Минск заявил, что американские компании могут полностью удовлетворить потребности Белоруссии в нефти, а также рассказал о возможной отмене санкций.

Сейчас Белоруссия покупает российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут безуспешно. Сторонам не удается договориться из-за цены. С 1 января поставки нефти Минску будут осуществляться по мировым ценам, тогда как до этого российское топливо покупалось по цене, приравненной к внутренним поставкам. Белоруссия начала искать льтернативу российской нефти. В качестве возможных продавцов рассматривались Казахстан, Украина, Польша, США, Саудовская Аравия и ряд других стран.

29 января сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел замену российской нефти и поручил правительству организовать поставки из Казахстана.

Источник: Лента.Ру