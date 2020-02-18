Поставки iPhone ограничат по всему миру из-за коронавируса

18 февраля 2020     15
Поставки iPhone ограничат по всему миру из-за коронавируса

Компания Apple ограничит поставки iPhone по всему миру из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщается на ее сайте.

Источник: Лента.Ру

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