Компания Apple ограничит поставки iPhone по всему миру из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщается на ее сайте.
Источник: Лента.Ру
Компания Apple ограничит поставки iPhone по всему миру из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщается на ее сайте.
Источник: Лента.Ру
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Поставки iPhone ограничат по всему миру из-за коронавируса
Компания Apple ограничит поставки iPhone по всему миру из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщается на ее сайте. Источник: …
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В Башкирии при пожаре в частном доме погибли трое мужчин
В Уфимском районе Республики Башкортостан сгорели трое мужчин при пожаре в частном доме. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщается …
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06:00 Николай Соколов В прошлом году Россию посетили на 41,5 тыс. больше граждан стран — членов Евросоюза, чем в 2018 …
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Гигантские медузы с ядовитым жалом выплыли на пляж и удивили местных жителей
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Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере IT
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