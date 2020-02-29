Постпред Турции заявил о готовности Анкары применить силу при угрозе безопасности

29 февраля 2020     7
Постпред Турции заявил о готовности Анкары применить силу при угрозе безопасности

Турция не хочет войны, но готова будет применить силу в случае появления угрозы ее безопасности. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил постпред Анкары при ООН Феридун Синирлиоглу.

Дипломат подчеркнул, что его страна проявляла «крайнюю сдержанность» с целью избежать прямого военного столкновения, однако готова рассматривать применение любых ответных мер на «провокации и агрессию», передает ТАСС.

Синирлиоглу также подчеркнул, что цель Турции «состоит в том, чтобы соблюдать ранее достигнутые договоренности».

«Мы планируем продолжать диалог с Россией и делаем это», — заключил он.

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. На следующий день стало известно, что число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал в пятницу, 28 февраля, происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.

Он также заявил, что ООН готовит гуманитарную миссию, которую планирует направить на северо-запад Сирии для получения «более четкой картины происходящего».

28 февраля президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Идлибе. Стороны договорились встретиться для дальнейшего обсуждения этого вопроса в ближайшее время. Президенты отметили приоритетность борьбы с международным терроризмом в Сирии.

Источник: Газета Известия

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