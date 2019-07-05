Пострадавшим при ЧП с катамараном не потребовалась госпитализация

Пострадавшие при опрокидывании катамарана в Черном море около поселка Джубга Краснодарского края в госпитализации не нуждаются, заявил в пятницу, 5 июля, глава Туапсинского района Анатолий Русин.

По его словам, сейчас людей с прогулочного судна опрашивают, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности. «По предварительным данным, госпитализация не требуется. На месте скорые работают медики, психологи», — цитирует Русина ТАСС.

Ранее в тот же день в Черном море у побережья населенного пункта Джубга опрокинулся прогулочный катер, на борту которого находились 43 человека. В результате ЧП погибли двое туристов.

Источник: Газета Известия