Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии

6 июня 2019     9
Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии

Украинский гражданин, капитан судна, которое на реке Дунай в Будапеште столкнулось с прогулочным катером, ранее уже попадал в аварию. Об этом со ссылкой на прокуратуру Венгрии сообщило агентство Reuters.

64-летний Юрий из Одессы был арестован в Будапеште по делу об аварии, которая произошла 30 мая. При этом, по данным прокуратуры, 1 апреля на другом судне мужчина допустил столкновение с грузовым судном в Нидерландах.

Как уточняет «Газета.ru», в апрельском происшествии никто не пострадал. Однако правоохранители выяснили, что в этот раз в Будапеште украинец сразу после аварии удалил со своего телефона некоторые данные.

29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение прогулочного катера Hableany и более крупного судна Viking Sigyn. Катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, опрокинулся. Тела 11 жертв трагедии были обнаружены, 17 человек по-прежнему числятся без вести пропавшими, их судьба пока неизвестна.

Источник: Газета Известия

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