Потрескавшуюся многоэтажку в Томске отремонтируют за 2,3 млн рублей

10 марта 2020     13
Потрескавшуюся многоэтажку в Томске отремонтируют за 2,3 млн рублей

Из бюджета Томска выделят 2,3 млн рублей на срочный ремонт потрескавшихся конструкций четырехэтажного жилого дома на улице Некрасова. Решение об этом было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. С подобной просьбой в комиссию обратилась администрация Советского района.

Как уточняет РИА «Томск», многоквартирный дом построили из силикатного кирпича в 1957 году. Осенью 2019 года во время осмотра специалисты выявили вертикальные трещины в конструкциях дома. Они создавали угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.

Комиссия также отменила угрозу возникновения ЧС в четырехквартирном деревянном доме на Сибирской улице. Там весной прошлого года порывы ветра повредили крышу. Однако ремонт за счет собственных средств провела управляющая компания.

4 марта комитет по охране объектов культурного наследия присвоил усадьбе Гадаловых в Томске статус памятника регионального значения.

Источник: Газета Известия

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