Похожий на Зеленского человек залез на крышу Рады

Пользователь Михаил Голуб опубликовал в Facebook фотографию, на которой человек в костюме залез на крышу Верховной Рады.
Мужчина похож на президента Украины Владимира Зеленского. Он опирается на поручень, которым огорожен государственный флаг страны. На другом кадре он снимает селфи.
«Зеленский записывает новое селфи-видео», — написал автор поста. В комментариях пользователи предположили, что украинский президент «устал и решил уйти».
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