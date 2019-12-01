«Почта России» прославит себя за почти полмиллиарда рублей

1 декабря 2019     11
«Почта России» прославит себя за почти полмиллиарда рублей

Стоимость новой рекламной кампании «Почты России» составит не менее 443 миллионов рублей. Организация объявила тендер на продвижение своих услуг с такой максимальной суммой. Его условия опубликованы на сайте госзакупок.

Исполнитель в числе прочих услуг должен изготовить не менее шести видеороликов о продуктах и услугах «Почты России». В процессе съемок предлагается использовать «современные технологии», например, дроны.

Для раскрутки следует привлечь две успешные медийной персоны. Критерием успешности названо количество подписчиков в Instagram. У одного блогера должно быть не менее миллиона подписчиков, а у другого — не менее 200 тысяч.

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Реклама должна касаться самых востребованных услуг — пункты выдачи заказов, курьерская служба, электронные заказные письма, электронная подпись, мобильное приложение.

Задачей кампании названо формирование доверия к получению услуг «Почты России». Критерием успешности станет увеличение числа пользователей мобильного приложения и других цифровых продуктов, а также большая информированность о них граждан и коммерческих организаций.

Прием заявок пройдет со 2 по 17 декабря. Победитель тендера должен сдать работу до 30 июня 2020 года и отчитаться о количестве показов и просмотров изготовленных материалов в зависимости от ресурса.

«Почта России» является одной из крупнейших компаний страны по объему средств и денежных эквивалентов на своих счетах. К началу 2019 года она с результатом 203,5 миллиарда рублей находилась на десятом месте. Несмотря на это в ноябре организация попросила правительство об использовании средств Фонда национального благосостояния для собственных проектов.

Источник: Лента.Ру

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