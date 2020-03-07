Почти 100 человек умерли от коронавируса за последние сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки зафиксировала во всем мире 99 новых случаев смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, из них 30 в Китае. Об этом сообщает 7 марта «РИА Новости».

Также, по данным организации, за это время во всем мире выявлены 2873 зараженных. Таким образом всего в мире 98 192 человек с инфекцией, из которых 80 711 на территории КНР.

Ранее СМИ сообщили, что число заболевших COVID-19 в мире уже превысило 100 тыс. человек.

Вспышка SARS-CoV-2 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась более чем в 80 странах.

В свою очередь, в ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету. Кроме того, гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существует риск нехватки лекарственных средств в результате эпидемии.

Источник: Газета Известия