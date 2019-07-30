Почти 2 тыс. человек эвакуировали из детских лагерей в Иркутской области

30 июля 2019     33
Почти 2 тыс

Спасатели эвакуировали почти 2 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей, из 12 оздоровительных лагерей из-за паводков в Иркутской области. Об этом во вторник, 30 июля сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В превентивных целях проведена эвакуация 12 детских оздоровительных учреждений — 1 тыс. 902 человека, из них 1 тыс. 516 — дети», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что 10 учреждений эвакуированы в Шелеховском районе, еще два — в Слюдянском.

Вторая волна паводка подтопила восемь районов области, 20 населенных пунктов, 475 домов с населением 2 тыс. 699 человек, из которых 653 — дети.

Кроме того, подтоплены 657 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один автомобильный мост и три участка автодорог, добавили в пресс-службе.

В то же время из-за угрозы подтопления правительство Белогорска в Амурской области приняло решение об эвакуации загородного детского лагеря.

«В Белогорске эвакуирован лагерь «Мелиоратор», — говорится в сообщении на сайте города.

По словам председателя эвакуационной комиссии Галины Бурмистровой, из лагеря эвакуировано 152 ребенка и 28 взрослых.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти. В настоящий момент он составляет 9,9 м при критической отметке в 7 м.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести.

Источник: Газета Известия

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