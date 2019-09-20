Почти 200 кровель отремонтируют в Калужской области

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков проверил качество проведенных работ по капитальному ремонту кровель. По его словам, в этом году в регионе запланировано обновить 194 крыши. Большинство объектов завершено, остальные на финальной стадии.
«Можно с уверенностью констатировать факт, что с каждым годом улучшается качество капремонта, а также то, что основные виды работ мы успеваем сделать в наиболее комфортный летний период», — цитирует Виркова газета «Весть».
В 2019 году выполняются работы по капитальному ремонту в 424 домах общей площадью более 1 млн кв. м, в которых проживают более 48 тыс. человек. В 167 многоквартирных домах ремонтные работы выполнены, по остальным домам работы находятся на стадии завершения.
Источник: Газета Известия
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