Почти 30 рейсов отменено и задержано в московских аэропортах

4 марта 2020     25
Почти 30 рейсов отменено и задержано в московских аэропортах

В московских аэропортах 4 марта отменены и задержаны 29 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 06:33 мск в Шереметьево задержаны три рейса. Еще 11 задерживаются во Внуково.

В Домодедово семь рейсов отменены, восемь задержано. В Жуковском изменений в расписании нет.

Причины задержек и отмен рейсов не уточняются.

В конце февраля российское посольство сообщило, что авиасообщение между Россией и Италией, несмотря на распространение коронавируса в нескольких итальянских городах, осуществляется без ограничений.

Источник: Газета Известия

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