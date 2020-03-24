Почти 340 млн рублей направят безопасность дорог в Карелии

В Карелии в 2020 году на безопасность дорожного движения направят более 337 млн рублей. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Выделенные средства пойдут на ремонт дорог, нанесение разметки и устройство линий наружного освещения. Также рабочие должны установить новые дорожные знаки и оборудовать пешеходные переходы, пишет ИА «Карелinform».

В частности, в Петрозаводске установят четыре новых светофора.

23 марта сообщалось, что ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем. Новая технология основана на том, что нейросеть при помощи технологии Big Data сможет точно определять, пристегнут ли водитель ремнем безопасности и держит ли он телефон у уха. В случае регистрации использования мобильного телефона за рулем автовладелец получит штраф по электронной почте. При этом если в момент правонарушения за рулем находился не собственник машины, он сможет в рамках обжалования переписать штраф на водителя.

Источник: Газета Известия