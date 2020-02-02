Поэтическое кабаре появится в Московском губернском театре

В Московском Губернском театре под художественным руководством Сергея Безрукова репетируют спектакль в новом формате – поэтическое кабаре. Режиссер Ольга Матвеева поставит «Серебряное зеркало». Актрисы будут читать произведения поэтесс Серебряного века: Нины Берберовой, Аделаиды Герцык, Веры Инбер и многих других.

Действие развивается не в привычном для зрителя зале, а в фойе второго этажа театра, отмечает портал «Подмосковье сегодня». Постановщики постарались передать атмосферу настоящего кабаре – с красным занавесом, столиками, музыкой. Премьера спектакля состоится в середине февраля.

Ранее Сергей Безруков провел встречу с участниками подмосковного проекта «Активное долголетие». Пенсионеры из Мытищ, Люберец и Балашихи побывали на его спектакле «Вишневый сад», а затем получили возможность лично пообщаться с режиссером-постановщиком.

Источник: Газета Известия