Поэт и революционер Эрнесто Карденаль умер в Накарагуа

2 марта 2020     19
Поэт и революционер Эрнесто Карденаль умер в Накарагуа

Накарагуанский поэт, революционер и государственный деятель Эрнесто Карденаль умер в возрасте 95 лет в воскресенье, 1 марта. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации издания, деятель умер в Манагуа (столица Никарагуа). По информации близкого родственника поэта, тот долго болел, у него были проблемы с сердцем и почками.

Карденаль издал поэтические сборники «Час «О», «Эпиграммы», «Псалмы». Он также занимал пост министра культуры Никарагуа с 1979 по 1987 год.

Эрнесто Карденаль был священником, его рукоположили в сан в 1965 году, но в 1983 году папа римский Иоанн Павел II отлучил его от церкви из-за отказа оставить политику.

Источник: Газета Известия

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