Появилась основа для производства вакцины от коронавируса

3 февраля 2020     15
Появилась основа для производства вакцины от коронавируса

Китайские специалисты выделили штаммы нового коронавируса, которые могут стать основой для разработки вакцины. Об этом 3 февраля заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Уже выделили вирусы (штаммы вирусов), только в одном институте выделили восемь, и, по словам специалистов, некоторые очень хорошего качества, и на этой основе можно сделать попытку для производства вакцины», — приводит его слова «Интерфакс».

Вспышка новой болезни, получившей обозначение (2019-nCoV), была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 17 тыс. случаев заражения, 361 человек погиб.

В России внесли коронавирус в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и рекомендовали гражданам воздержаться от посещения Китая

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

По данным на 3 февраля, число смертей от заболевания в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Китай не передавал штамм коронавируса России
Китай не передавал штамм коронавируса России

Китайская сторона до сих пор не передала России штамм нового коронавируса. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Я …


Аналитики предсказывают снижение цен на нефть из-за эпидемии коронавируса
Аналитики предсказывают снижение цен на нефть из-за эпидемии коронавируса

Американский инвестбанк Citigroup предсказал резкое падение стоимости нефти в первом квартале текущего года. Прогноз аналитиков организации снизился на 22%. Об …


В Севастополе паром остановлен из-за волнения моря
В Севастополе паром остановлен из-за волнения моря

С 16:45 3 февраля прекратил работу на линии паром «Адмирал Истомин». Из-за волнения моря, невозможности посадки и высадки пассажиров, и …


В Севастополе стартовал совместный выставочный проект двух музеев, посвященный Великой Победе
В Севастополе стартовал совместный выставочный проект двух музеев, посвященный Великой Победе

10 февраля в Культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника откроется выставка, посвященная Великой Отечественной войне. Экспозиция «Фронту! Родине! Победе!» представлена в …


Появилась основа для производства вакцины от коронавируса
Появилась основа для производства вакцины от коронавируса

Китайские специалисты выделили штаммы нового коронавируса, которые могут стать основой для разработки вакцины. Об этом 3 февраля заявил посол Китая …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты