Появилась основа для производства вакцины от коронавируса

Китайские специалисты выделили штаммы нового коронавируса, которые могут стать основой для разработки вакцины. Об этом 3 февраля заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Уже выделили вирусы (штаммы вирусов), только в одном институте выделили восемь, и, по словам специалистов, некоторые очень хорошего качества, и на этой основе можно сделать попытку для производства вакцины», — приводит его слова «Интерфакс».

Вспышка новой болезни, получившей обозначение (2019-nCoV), была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 17 тыс. случаев заражения, 361 человек погиб.

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Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

По данным на 3 февраля, число смертей от заболевания в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.

Источник: Газета Известия