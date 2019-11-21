Появилась реакция предполагаемого бойца ЧВК Вагнера на данные о казни в Сирии

21 ноября 2019     6
Появилась реакция предполагаемого бойца ЧВК Вагнера на данные о казни в Сирии

Один из предполагаемых сотрудников частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, отреагировал на опубликованное «Новой газетой» видео, на котором несколько бойцов казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. Соответствующее послание появилось в не имеющей прямого отношения к ЧВК Вагнера группе «ЧВК Вагнера — военное обозрение» во «ВКонтакте», внимание на пост обратило внимание издание Readovka.

Пост, содержащий рассказ якобы бойца ЧВК Вагнера, появился в паблике 21 ноября с припиской «Подписчики пишут, пришло в предложку». Как отмечает Readovka, судя по подробностям, публикация была предложена действительно одним из сотрудников ЧВК. В нем рассказчик не пытается отрицать факт издевательств, но в то же время оправдывает действия наемников жестокостью «садыков».

Как пишет автор, дезертира из армии Асада, который попал на видео, оказавшемся в распоряжении «Новой газеты», наемники поймали в конце февраля — начале марта, когда «проводили зачистку только что отбитой у духов территории». По его словам, сказанная сирийским солдатом на допросе информация, в частности, о подразделении, в котором он служил, оказалась верной. Несколько дней сирийский солдат находился на позициях ЧВК Вагнера, а после очередного обстрела позиций пропал. «Искать его, разумеется, ни желания, ни возможности не было. Садыки известные лыжники, никто значения не придал», — рассказывает он.

Спустя время, утверждает предполагаемый боец ЧВК Вагнера, вблизи самого далекого поста были обнаружены сброшенные с беспилотника телефон и отрезанная рука «нашего, который попал в плен». «Мы опознали по татуировке и перстню. Кроты стали смотреть телефон, думали СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. «Ленты.ру»). А там видео, где тот самый пропавший садык нашего заживо режет», — продолжил наемник.

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Нападение на посты продолжалось, и тогда, по словам возможного бойца ЧВК, наемники решили устроить засаду и взять в плен троих «духов». Среди попавших в плен и был пропавший «садык». «Ну и что с ним еще делать то. Мужики помнили еще все, и поступили с ним точно так же, как он поступил с нашим. Ну, и в назидание еще и видео записали для духов. Ответочку. Чтобы знали», — резюмировал он.

Накануне, 20 ноября, «Новая газета» сообщила, что несколько бойцов ЧВК Вагнера казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. На опубликованных кадрах видно, как несколько человек в неформальном обмундировании бьют кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде. Избивающие говорят на русском без акцента, играет песня со словами «снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать».

По данным газеты, в 2017 году, когда ролик только появился в интернете, пользователи предположили, что его главные герои — бойцы ЧВК Вагнера. Однако на той записи лиц не видно, поэтому подтвердить эту информацию было невозможно. «Новой газете» удалось установить личность одного из бойцов ЧВК. Предположительно, его зовут Станислав Д., в группе Вагнера он служил в разведке. В распоряжении журналистов есть копия его паспорта, анкета службы безопасности, автобиография и расписка о неразглашении информации.

По информации арабских СМИ, погибших сирийцем оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с бизнесменом Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и ЦАР. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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Источник: Лента.Ру

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