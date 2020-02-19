Появились подробности атаки на турецкий корабль с оружием в Ливии

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара 18 февраля нанесли два ракетных удара по порту в Триполи, в результате которых погибли трое мирных граждан. О подробностях атаки пишет турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на правительство национального согласия (ПНС) Ливии.

При ударах также пострадали пять человек, уточнили власти страны. Ущерб от атак был оценен как высокий.

В сети между тем были опубликованы спутниковые снимки места атаки на турецкое судно в порту Триполи, которое, как заявили в ЛНА, перевозило оружие и боеприпасы. По данным Al Arabiya, эскалация конфликта в гавани привела к срочной эвакуации танкеров с нефтью в Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC). Их отгрузка была отменена после того, как снаряды упали в нескольких метрах от одного из танкеров.

Кроме того, вечером 18 февраля в армии Хафтара сообщили об уничтожении беспилотника на юге Триполи. Предположительно, аппарат направился в сторону позиций ЛНА в ответ на атаку на порт.

Материалы по теме

00:04 — 15 января

После обстрела совет ПНС обвинил армию Хафтара в совершении военных преступлений и нарушении перемирия, отметив, что порт жизненно важен для Триполи, поскольку туда доставляют еду и медикаменты для граждан столицы. Председатель правления NOC Мустафа Саналла заявил, что в Триполи может начаться гуманитарный кризис. ПНС считает, что армия Хафтара систематически атакует порт, жилые районы и авиагавань, а также блокирует работу нефтяных установок, чтобы создать горожанам проблемы во всех аспектах жизни.

Ранее в феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российское военное руководство, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, в ведении войны в Ливии с привлечением наемников. МИД России отреагировал на это высказывание, отметив, что оно не соответствует действительности. Эрдоган также рассказал о некой фотографии, на которой запечатлены Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, фельдмаршал Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.

В январе Турция усилила поддержку армии ПНС Ливии, противостоящей силам фельдмаршала Хафтара, которые ведут наступление на Триполи. В страну были направлены дополнительные военные советники и вооружение. Анкара таким образом добивается заключения перемирия, переговоры о котором продолжаются на различных международных площадках, однако еще в январе иностранные государства, в том числе Турция и Россия, по итогам конференции по Ливии в Берлине пообещали не вмешиваться в конфликт.

Источник: Лента.Ру