Появились подробности дела задержанного замглавы ПФР

Замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подозревается в получении ряда взяток. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, Иванова не задерживали с поличным, однако сумма взяток не была большой. Речь идет о получении откатов в размере нескольких миллионов рублей. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ), максимальный срок наказания составляет до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, бывший зампред ПФР, курировавший развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда, действовал через посредника — топ-менеджера IT-интегратора «Техносерв» Алексея Копейкина. На причастность к коррупционной схеме проверяется также совладелец компании Алексей Ананьев. Взяткодателями выступали неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерва», отмечают собеседники издания.

Ранее сообщалось, что Иванов признал вину и подал в отставку с занимаемой должности.

Днем 11 июля стало известно о задержании заместителя председателя правления Пенсионного фонда России правоохранительными органами по подозрению в получении взятки. «Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ПФР. Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России.

Источник: Лента.Ру