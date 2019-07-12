Появились подробности дела задержанного замглавы ПФР

12 июля 2019     18
Появились подробности дела задержанного замглавы ПФР

Замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подозревается в получении ряда взяток. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, Иванова не задерживали с поличным, однако сумма взяток не была большой. Речь идет о получении откатов в размере нескольких миллионов рублей. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ), максимальный срок наказания составляет до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, бывший зампред ПФР, курировавший развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда, действовал через посредника — топ-менеджера IT-интегратора «Техносерв» Алексея Копейкина. На причастность к коррупционной схеме проверяется также совладелец компании Алексей Ананьев. Взяткодателями выступали неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерва», отмечают собеседники издания.

Ранее сообщалось, что Иванов признал вину и подал в отставку с занимаемой должности.

Днем 11 июля стало известно о задержании заместителя председателя правления Пенсионного фонда России правоохранительными органами по подозрению в получении взятки. «Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ПФР. Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Актриса Яковлева рассказала о тяжелой борьбе с раком
Актриса Яковлева рассказала о тяжелой борьбе с раком

Советская и российская актриса Александра Яковлева рассказала, что уже два года борется с раком груди. За это время она прошла …


«Хаос и неповиновение»: как парад в честь Дня независимости Украины стал предметом политического торга
«Хаос и неповиновение»: как парад в честь Дня независимости Украины стал предметом политического торга

Военный парад в честь Дня независимости Украины «должен состояться». Об этом заявил командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский. Эта инициатива …


Появились подробности дела задержанного замглавы ПФР
Появились подробности дела задержанного замглавы ПФР

Замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подозревается в получении ряда взяток. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. …


Концерт «Под сенью воронцовского платана» переносится из-за погоды
Концерт «Под сенью воронцовского платана» переносится из-за погоды

В эту пятницу, 12 июля, в Алупке, в Воронцовском дворце должен был пройти концерт классической музыки «Под сенью воронцовского платана». …


Дмитрий Белик стал главой экспертного совета Госдумы
Дмитрий Белик стал главой экспертного совета Госдумы

Главная цель совета – вести анализ правоприменительной практики и совершенствование законодательной деятельности Крыма и Севастополя. Работа экспертов будет касаться в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты