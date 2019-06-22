Появились подробности падения детей с аттракциона в Сокольниках

22 июня 2019     16
Появились подробности падения детей с аттракциона в Сокольниках

Директор парка «Сокольники» Андрей Лапшин рассказал подробности инцидента с детьми, которые выпали с аттракциона «Колобок» после его поломки.

«Аттракцион находится на земле, он невысокого движения. В одной из крутящихся кабин находилось трое детей. Двое из них находились в перевернутом состоянии. При аварийной остановке они выпали вниз», — сказал он журналистам РЕН ТВ в субботу, 22 июня.

По заверениям директора парка, подобный инцидент происходит впервые за все время работы «Колобка». Он добавил, что аттракционы прошли сертификацию в апреле 2019 года и какие-либо ЧП на них происходят крайне редко.

В свою очередь директор аттракционов в «Сокольниках» Сергей Кудаков рассказал, что «Колобок» работает с 2007 года и жалоб не было.

«При эвакуации произошло отключение системы, поэтому дети выпали. Мы надеемся, что с ними будет все нормально», — сказал он.

Ранее 22 июня стало известно, что трое детей выпали из кабинки аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники». Инцидент произошел около 11:10. Во время работы сломался болт на оси крепления кабины. Все трое пострадавших детей были госпитализированы. Врачи оценили их состояние как средней тяжести, без угрозы для жизни.

Руководство парка отмечает, что в ходе эвакуации персонал арендатора, который обслуживает площадку аттракционов, нарушил технику безопасности. В настоящее время аттракцион закрыт. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Газета Известия

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