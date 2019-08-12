Появились подробности расправы киллера из «дела Круга» над сокамерником

12 августа 2019     18
Появились подробности расправы киллера из «дела Круга» над сокамерником

Бывший киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, сознавшийся в участии в убийстве Михаила Круга, до смерти забил сокамерника по приказу администрации колонии «Полярная сова». Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в следствии.

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По данным источника газеты, жертвой Агеева в колонии стал Валерий Захаркин, известный жалобщик, побывавший в трех колониях со страшной репутацией — в «Вологодском пятаке», «Белом лебеде» и «Полярной сове». Отбывающий пожизненный срок за грабежи и убийства Захаркин постоянно писал жалобы на условия содержания, и в 2010 году даже выиграл процесс в Европейском суде по правам человека, в результате чего Россию обязали выплатить ему компенсацию в размере 21 тысячи евро за страдания, пережитые в «тяжких условиях».

Полученные деньги Захаркин потратил на адвокатов, чтобы продолжить жалобы на «Полярную сову», где в тот момент отбывал наказание. Тогда оперативный сотрудник колонии Игорь Нестеренко, решивший бороться с неугодным зеком, перевел его в «пресс-хату» с Агеевым и другим осужденным Алексеем Воеводиным. Те забили мужчину до смерти, истязали так, что голова его, по словам источника, была в «фарш». Изначально конфликт хотели представить как внутрикамерный, но в итоге Агеев и Воеводин признались, что выполняли указ администрации.

Забившие жалобщика «работали» с многими недовольными осужденными. От них пострадали как минимум шестеро сокамерников, среди которых были убийца, черный риелтор и террорист. Все жаловались на выбитые зубы, сломанные ребра и конечности.

В конце августа Агеев, Воеводин и Нестеренко предстанут перед судом. Заключенным инкриминируют убийство и истязания, сотруднику — превышение должностных полномочий.

Из-за истории с убийством Захаркина, отмечает издание, отложилась и проверка показаний в доме Михаила Круга в Твери, которую в итоге провели 6 августа. Через некоторое время после того, как Агеев написал явку с повинной, где признался, что участвовал в нападении на дом артиста, и помог восстановить картину убийства Круга.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

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