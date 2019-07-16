Появились подробности связи Шишкана с убитым депутатом

Депутат Законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяна Сидорова, которая была похищена зимой 2012 года, познакомилась с предполагаемым вором в законе Олегом Шишкановым (Шишканом) в 1990-х и называла его защитником. Об этом «Росбалту» рассказали источники в правоохранительных органах и окружении Сидоровой.

Как пишет агентство, в конце 1990-х годов Сидорова возглавляла одно из отделений совхоза «Раменское» и была знакома с бывшим сотрудником атомной промышленности СССР и России Владимиром Кремневым. В то же время Сидорова впервые встретила Шишканова, которого, по данным «Росбалта», называли негласным хозяином криминального мира Раменского района.

При поддержке Шишкана и Кремнева Сидорова сначала возглавила совхоз, а затем стала его собственником, создав в 2003 году ЗАО «Племзавод Раменское». После появления предприятия более 200 бывших сотрудников совхоза и пайщиков заявили об обмане и подали на Сидорову в суд, но проиграли его. Та в свою очередь выделила часть имущества племзавода в ООО «Теплицы Раменское», главой которого стал Кремнев.