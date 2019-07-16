Появились подробности связи Шишкана с убитым депутатом

16 июля 2019     16
Появились подробности связи Шишкана с убитым депутатом

Депутат Законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяна Сидорова, которая была похищена зимой 2012 года, познакомилась с предполагаемым вором в законе Олегом Шишкановым (Шишканом) в 1990-х и называла его защитником. Об этом «Росбалту» рассказали источники в правоохранительных органах и окружении Сидоровой.

Как пишет агентство, в конце 1990-х годов Сидорова возглавляла одно из отделений совхоза «Раменское» и была знакома с бывшим сотрудником атомной промышленности СССР и России Владимиром Кремневым. В то же время Сидорова впервые встретила Шишканова, которого, по данным «Росбалта», называли негласным хозяином криминального мира Раменского района.

При поддержке Шишкана и Кремнева Сидорова сначала возглавила совхоз, а затем стала его собственником, создав в 2003 году ЗАО «Племзавод Раменское». После появления предприятия более 200 бывших сотрудников совхоза и пайщиков заявили об обмане и подали на Сидорову в суд, но проиграли его. Та в свою очередь выделила часть имущества племзавода в ООО «Теплицы Раменское», главой которого стал Кремнев.

Сейчас читают:

Появились подробности связи Шишкана с убитым депутатом
Появились подробности связи Шишкана с убитым депутатом

Депутат Законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяна Сидорова, которая была похищена зимой 2012 года, познакомилась с предполагаемым вором в …


Детские сады Севастополя готовят к новому учебному году
Детские сады Севастополя готовят к новому учебному году

В 73 детских садах города в рамках подготовки к новому учебному году ведутся работы, в том числе и по капитальному …


Бинали: «Чалый, прежде чем обращать к севастопольцам начать жизнь с чистого листа, надо понимать значение призыва»
Бинали: «Чалый, прежде чем обращать к севастопольцам начать жизнь с чистого листа, надо понимать значение призыва»

Лидер РО ПП «Партия ветеранов России» в Севастополе Сергей Бинали на своей личной странице в фейсбук написал обращение к пока ещё депутату …


В Севастополе можно бесплатно получить земельный участок
В Севастополе можно бесплатно получить земельный участок

Впервые в рамках закона о бесплатном предоставлении городских участков в собственность отдельным категориям граждан многодетная семья получила землю, сообщает пресс-служба …


В Севастополе стартовал футбольный турнир среди городов-героев
В Севастополе стартовал футбольный турнир среди городов-героев

В городе стартовал детско-юношеский турнир по пляжному мини-футболу “Кубок городов-героев”. Его торжественно открыли на площади Нахимова. Там собрались игроки всех …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты