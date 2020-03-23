Появились подробности убийства полицейского в российском городе

23 марта 2020     14
Появились подробности убийства полицейского в российском городе

Погибший в Волгограде патрульный МВД стал жертвой задержанного им грабителя-наркомана. О подробностях убийства в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, полицейский дежурил у здания местного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) и по камерам наблюдения увидел, что совершается попытка грабежа.

«Полицейский выскочил на улицу, задержал налетчика и без досмотра доставил его в комнату у КПП, откуда вызвал патруль. В этот момент задержанный зарезал патрульного — по некоторым данным, он скончался сразу. Подозреваемый задержан на месте преступления», — сообщил источник.

Как отмечает издание Baza, задержанный — Андрей Петренко. Погибший — сержант Владимир Тофинцев. При этом Петренко, по данным издания, пытался ограбить женщину.

О том, что в Волгограде убит патрульный МВД, сообщалось ранее 23 марта.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольцев, переживших немецкую оккупацию, просят поделиться воспоминаниями
Севастопольцев, переживших немецкую оккупацию, просят поделиться воспоминаниями

Период оккупации Севастополя немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны до сих пор до конца не изучен. Так считает гость …


За призывы к терроризму на жителя Крыма возбуждено уголовное дело
За призывы к терроризму на жителя Крыма возбуждено уголовное дело

26-летний житель Джанкоя на своей странице в социальной сети разместил в публичном доступе видеоролики, содержащие призывы к участию в террористической …


В правительстве Германии рассказали о состоянии Меркель
В правительстве Германии рассказали о состоянии Меркель

16:27 Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал о состоянии канцлера Ангелы Меркель, которая ушла на карантин из-за контакта с …


В Киеве ужесточили карантинные меры
В Киеве ужесточили карантинные меры

16:27 Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ужесточении карантинных мер в городе из-за коронавирусной инфекции COVID-19. © kyivcity.gov.ua Об этом …


Появились подробности убийства полицейского в российском городе
Появились подробности убийства полицейского в российском городе

Погибший в Волгограде патрульный МВД стал жертвой задержанного им грабителя-наркомана. О подробностях убийства в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты