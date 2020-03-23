Появились подробности убийства полицейского в российском городе

Погибший в Волгограде патрульный МВД стал жертвой задержанного им грабителя-наркомана. О подробностях убийства в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, полицейский дежурил у здания местного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) и по камерам наблюдения увидел, что совершается попытка грабежа.

«Полицейский выскочил на улицу, задержал налетчика и без досмотра доставил его в комнату у КПП, откуда вызвал патруль. В этот момент задержанный зарезал патрульного — по некоторым данным, он скончался сразу. Подозреваемый задержан на месте преступления», — сообщил источник.

Как отмечает издание Baza, задержанный — Андрей Петренко. Погибший — сержант Владимир Тофинцев. При этом Петренко, по данным издания, пытался ограбить женщину.

О том, что в Волгограде убит патрульный МВД, сообщалось ранее 23 марта.

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Источник: Лента.Ру