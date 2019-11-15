Появилось видео высадки российского десанта на американской базе в Сирии

15 ноября 2019     43
Появилось видео высадки российского десанта на американской базе в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром в сирийском Метрасе (провинция Алеппо), где ранее располагалась база армии США. Телеканал «Звезда» опубликовал видео высадки военнослужащих и приземления десантно-штурмовых вертолетов Ми-35.

На кадрах также запечатлена инфраструктура бывшей базы «Сиррин», в том числе казармы, склады с медикаментами, укрепленные пункты для ведения огня и тренажерный зал. Кроме того, военные показали вещи и запасы, брошенные в спешке американцами.

Отмечается, что «Сиррин» была одной из самых крупных американских баз в Сирии.

Силы США покинули ее 13 ноября. Вертолеты ВКС были оперативно переброшены к базе, чтобы не дать американцам уничтожить взлетно-посадочную полосу аэродрома, как они делали это ранее, покидая другие базы.

В зданиях бывшей базы в Метрасе планируется создание центра выдачи гуманитарной помощи местным жителям.

«Мы будем осуществлять доставку гуманитарной помощи, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни», – рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон Сергей Жмурин.

Полевой аэродром, находящийся рядом, военные США использовали для своего снабжения и для помощи «умеренной оппозиции». Теперь он перешел под контроль правительственных сил Сирии.

22 октября вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, где ранее располагалась американская база.

Источник: Газета Известия

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