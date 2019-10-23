Появилось видео дебоша обварившегося в полиции российского футболиста

23 октября 2019     17
Появилось видео дебоша обварившегося в полиции российского футболиста

Появились кадры, на которых задержанный за мелкое хулиганство футболист калининградской команды «Прогресс» завязал драку с сокамерником. Видео опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как мужчина, после того, как его перевели в отдельную камеру, пинает ногами дверь. В этом помещении он разбил батарею отопления, в результате чего получил многочисленные ожоги, от которых скончался в больнице.

Как сообщалось, инцидент произошел 21 октября. Сотрудники полиции оказали 36-летнему мужчине первую помощь и вызвали медиков, однако задержанного спасти не удалось.

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Источник: Лента.Ру

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Появились кадры, на которых задержанный за мелкое хулиганство футболист калининградской команды «Прогресс» завязал драку с сокамерником. Видео опубликовал телеканал РЕН-ТВ. …



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