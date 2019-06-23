Появилось видео испытаний управляемой ракеты для Ми-28НМ

23 июня 2019     44
Появилось видео испытаний управляемой ракеты для Ми-28НМ

В Сети появилось видео первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ, которой в ближайшее время поступит на вооружение российских военных. Кадры публикует телеканал «Звезда» в воскресенье, 22 июня.

«Это ракета повышенной боевой мощи, которая работает как по наземным целям (в том числе, по всем образцам танковой техники), так и по подводным и надводным целям», — сказал генеральный конструктор «Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля» Виталий Щербина.

Как пояснил специалист, это первая в России вертолетная ракета класса воздух-воздух/воздух-поверхность с головкой самонаведения. Оснащенной этим боеприпасом, Ми-28НМ будет способен уничтожать все виды целей, которые определены вне зоны действия любой войсковой ПВО.

По словам главы компании-разработчика Ми-28НМ «Вертолеты России» Андрея Богинского, две новейшие машины уже поступили в ВКС России, еще шесть передадут в следующем году.

Ми-28НМ или «Ночной суперохотник» — ударный боевой вертолет, способный поражать цели в любых погодных условиях и днем и ночью. Он конструктивно отличается от своего прототипа Ми-28Н: оснащен уникальной надвтулочной РЛС, новыми двигателями, системой управления, а также современным комплексом противодействия средствам ПВО.

В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска. К 2028 году в ВКС на вооружение должно быть взято 100 Ми-28НМ.

Источник: Газета Известия

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