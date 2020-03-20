Появилось видео патрулирования трассы в Сирии российскими вертолетами

20 марта 2020     19
Появилось видео патрулирования трассы в Сирии российскими вертолетами

Появилось видео патрулирования трассы в Сирии российскими боевыми вертолетами Ми-8 и Ми-35. Запись опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Видео, снятое из российского вертолета, показывает патрулирование участка трассы М4 в Заевфратье на отрезке между Алеппо и провинцией Хасеке. Ми-8 летит на минимальной высоте, чтобы оценить ситуацию на земле. Также это позволяет избежать поражения переносными зенитными ракетными комплексами.

Сообщается, что на земле также ведется патруль с помощью БТР и «Тайфунов», вертолеты их прикрывают.

16 февраля стало известно, что российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5, которая проходит через всю Сирию. Она соединяет Алеппо на севере с городами Хама, Хомс и Дамаск, а на юге доходит до провинции Дераа и границы с Иорданией. Дорога позволяет военным оперативно перебрасывать технику и подвозить снабжение.

Как сообщали ранее в Минобороны России, патрулирование происходит в соответствии с соглашением, достигнутым во время встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта.

Президенты двух стран заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Источник: Лента.Ру

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