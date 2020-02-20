Появилось видео с места крушения самолета в аэропорту Магадана

20 февраля 2020     22
Появилось видео с места крушения самолета в аэропорту Магадана

В сети появилось видео с места крушения самолета Ан-2 в аэропорту Магадан-13. Кадры распространило Главное управление МЧС по Магаданской области.

На ролике видно, как пожарные проливают пеной полуразрушенный самолет, а на некотором отдалении стоят около 10 карет скорой помощи. В МЧС пояснили, что на месте крушения работают 48 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС 37 человек и 8 единиц техники.

Уточняется, что самолет, не сумевший набрать высоту и упавший в аэропорту Магадана, был частным. Все находившиеся на болту 14 человек сумели самостоятельно покинуть воздушное судно.

Пострадали 7 человек, угрозы их жизни и здоровью нет. При этом всех 14 участников катастрофы решили госпитализировать для обследования.

Источник: Лента.Ру

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