Появилось видео с места ликвидации лидера «Исламского государства»

@ragipsoylu / Twitter

В сети появилось видео момента предполагаемой ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — главаря запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Запись в воскресенье, 27 октября, опубликовал турецкий журналист Реджеп Сойлю (Ragıp Soylu) в своем Twitter.

На записи видны обломки металла, бетонных конструкций и ямы.

Ранее в воскресенье издание Newsweek со ссылкой на представителя армии сообщило, что военнослужащие США провели спецоперацию, в результате которой был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади.

По словам источников издания, спецоперация была проведена в субботу, 26 октября. Место боевых действий некоторое время находилось под наблюдением военных. Сообщается, что президент США Дональд Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру