Появилось видео с места обрушения крыши кафе в Новосибирске

Опубликовано видео с места обрушения крыши пристройки к кафе на посетителей в Новосибирске. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что обрушение крыши в одноэтажном кафе произошло на бульваре Молодежи в Советском районе Новосибирска. В результате ЧП погиб один человек, еще четверо пострадали.

Все пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. По предварительным данным, под завами людей больше нет.

РЕН ТВ также опубликовал список пострадавших и погибших: Бутаева М. (22 года); Наметов К. (20 лет); Решетникова П. (20 лет); Шитов Д. (19 лет); Пруженова Т. (22 года, погибла).

Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели человека в результате инцидента. Ранее стало известно, что крыша рухнула под тяжестью снега.

Источник: Газета Известия