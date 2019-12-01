Появилось видео с места падения автобуса с моста в Забайкалье

@bazabazon

В автобусе, который рухнул с моста в Забайкальском крае, остаются люди. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Отмечается, что людей не удается достать, так как машина частично проломила лед и может уйти под воду.

По последним данным, в ДТП погибли 15 человек. Инцидент произошел в районе станции Куэнга в Сретенском районе.

Источник: Лента.Ру